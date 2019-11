Dos detinguts i més de 50 quilos d'haixix intervinguts en una operació policial a Roda de Berà

L'operatiu de la Guàrdia Civil i la Policia Local va requisar una pistola i 250 plantes de marihuana

Actualitzada 05/11/2019 a les 11:51

Una investigació conjunta de la Guàrdia Civil i la Policia Local de Roda de Berà s'ha tancat amb el desmantellament d'una plantació de marihuana i la detenció de dos ciutadans albanesos.La plantació de 250 plantes de marihuana (cannabis sativa) estava dins un habitatge, on també es van localitzar 54 quilos d'haixix, 9 quilos de cabdells de marihuana seca, una pistola i una armilla antibales.L'operatiu organitzat pels dos cossos per accedir a l'habitatge, amb autorització judicial, va fer que una de les persones que duia la plantació intentés fugir amb un vehicle fent una perillosa maniobra durant la qual va col·lidir amb diversos dels vehicles policials. Després de topar amb els cotxes va intentar fugir a peu, moment en què va ser detingut.A l'interior de l'habitatge es va localitzar l'altre integrant del grup criminal. El garatge de l'habitatge havia estat tapiat per camuflar la plantació de les plantes adultes.Les dues persones detingudes durant l'operatiu, de 30 i 32 anys, són de nacionalitat albanesa i se l'acusa pels delictes de tràfic de drogues, frau de corrent elèctric, tinença il·lícita d'armes, pertinença a grup criminal i atemptat contra agent de l'autoritat, ja que durant la fugida en cotxe va posar en perill a diversos dels agents.El jutjat d'instrucció número 3 del Vendrell que duu el cas va decretar el seu ingrés a presó.