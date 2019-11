Cunit recuperarà el servei de bus urbà que va suprimir el 2012 per problemes econòmics

Els horaris es coordinaran amb els del ferrocarril, el de l’institut i el del CAP

La Junta de Govern Local de Cunit (Baix Penedès) ha aprovat aquest dimarts iniciar la licitació del servei de transport urbà del municipi, que es va suprimir el 2012 davant la greu situació econòmica de l’Ajuntament.Segons informa el consistori, s’ha aprovat la licitació per tal que la ciutadania disposi, aproximadament en un termini de tres mesos, «d’un dels serveis que més ha estat reclamant».L’Ajuntament treballava des del 2017 en la creació i implantació d’aquest servei amb l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU). Els horaris de l’autobús es coordinaran amb els del ferrocarril, el de l’institut i el del CAP, i el servei quedarà inclòs en la integració tarifària de l’ATM de Barcelona.L’alcaldessa de Cunit, Dolors Carreras, ha celebrat la recuperació del servei perquè «significa millorar la mobilitat de la ciutadania pel municipi» i «facilitar i millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes és una de les nostres prioritats».El regidor de Medi Ambient, José Manuel Cabada, ha afegit que la prioritat era fer arribar el bus a tot el municipi i que els horaris es coordinessin amb altres serveis.Aquest mes el govern municipal preveu fer reunions ciutadanes informatives, mentre es treballa en la imatge i els elements de senyalització de les parades, entre d’altres.Cunit es va quedar sense servei de transport urbà i escolar a mitjan juliol del 2012 per la greu situació econòmica de l’Ajuntament i per motius de legalitat del contracte amb la concessionària.Aleshores el consistori va justificar que el servei era molt deficitari -el 2011 va costar 452.000 euros i només va recaptar 34.000 euros- i que només en feia ús el 0,5% de la població.