Arriba a Valls la primera edició de la Úrsula Beer Fest

La Fira de cervesa i salsitxes artesanes de Valls reunirà vuit productors de craft beer del territori, quatre cansaladeries i dos forns de Valls que oferiran els seus productes amb acompanyament musical

Actualitzada 05/11/2019 a les 16:31

La primera edició de l’Úrsula Beer Fest es celebrarà aquest divendres 8 i dissabte 9 de novembre al Portal Nou. Es tracta d'un esdeveniment, organitzat per la Regidoria de Comerç i Turisme de l’Ajuntament de Valls, que gira entorn la cultura de la cervesa artesana, la gastronomia i la música folk. Així doncs, els participants podran gaudir de música, cerveses artesanes i entrepans de salsitxa elaborada a Valls.Una de les activitats que s’ha preparat per aquesta primera edició és un tast comentat itinerant, que es farà dissabte 9 de novembre a les 12:30 hores al mateix recinte firal del Portal Nou.Raül Casellas, de La bona birra i membre de l’Associació de Cervesers del Baix Camp (ACBC) serà l’encarregat de guiar els participants en els tasts pels diferents estands dels productors per tastar i comentar les diferents especialitats i conèixer-ne les propietats.El tast té un preu de 5 euros i inclou 4 tastos de cervesa i la tote bag de l’Úrsula Beer Fest de regal. Per participar-hi, caldrà inscriure’s prèviament enviant un correu electrònic a comerc@valls.cat amb les dades de contacte o el mateix divendres i dissabte de la fira a l’estand de l’organització. Per fer l’activitat, és imprescindible portar el got de la fira. En funció dels participants, es faran dos grups de deu persones.La Regidoria de Comerç i Turisme del consistori vallenc ho té tot a punt per celebrar aquest esdeveniment entorn la cultura de la cervesa artesana, la gastronomia i la música folk. En aquesta primera edició, vuit productors de cervesa del territori muntaran els seus estands de cervesa artesana, que els visitants podran acompanyar amb salsitxes casolanes elaborades per quatre cansaladeries de Valls, música i activitats paral·leles.Els productors cervesers que participen a la 1a Úrsula Beer Fest són: Les Clandestines (Montferri), l’Ona (Vila-seca), la Kesse (Tarragona), Ebrewine (Horta de Sant Joan), Redhop (Salomó), Reptilian (El Vendrell), La Castellera (Vilafranca del Penedès) i La Vallenca (Valls).Les cansaladeries vallenques Bonet, Queralt, Pons i Batalla elaboraran quatre varietats de salsitxes que es degustaran amb dos tipus de pa -llonguet i Viena- dels forns Pié i La Barcelonesa.El Restaurant Portal 22, sota el paraigua de l’Associació de Restauradors, cuinarà les diferents especialitats d’entrepans. A més, coincidint amb la fira, les cansaladeries ofereixen aquests dies les seves especialitats en els seus establiments.Els visitants trobaran a l’estand de l’organització els gots de vidre a 1,5 euros per degustar les diferents cerveses, a més de bosses i samarretes de marxandatge. Les consumicions s’abonaran en cada estand dels diferents productors al preu de 2 €. A l’estand de l’Associació de Restauradors hi haurà els entrepans amb les diferents varietats de salsitxes artesanes.L’Úrsula Beer Fest es nodrirà, a més, d’un programa musical per esdevenir una bona proposta d’oci per a tots els públics, amb l’actuació itinerant del grup de folk escocès Mc Kensy’s, divendres a les 19:30 i a les 22 hores i amb Slainté, que portaran el seu folk d’arrel irlandesa a dos quarts de deu de la nit de dissabte. A més, Àlex Murmur serà el discjòquei de capçalera de l’Úrsula Beer Fest.