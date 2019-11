A les fosques uns 300 veïns de Roda de Berà

L'avaria va durar una hora i mitja

Aproximadament 300 veïns de Roda de Berà es van quedar sense llum aquest dilluns. Segons va explicar Endesa a aquest diari, van ser una hora i 24 minuts, temps en el qual es van produir diverses apagades que van afectar veïns de diverses zones del municipi.L’apagada es va produir a causa d’una avaria que va acabar afectant l’empresa i, alhora, nombrosos veïns que van veure com la llum marxava i tornava durant la tarda de dilluns.Segons detalla l’empresa, el problema ja està solucionat i aquest dimarts ja no es va produir cap apagada. La incidència va afectar veïns del nucli del municipi i també de l’eixample, els quals van patir els esmentats talls intermitents al voltant de les set de la tarda.Els mateixos veïns també van confirmar a aquest diari que no han patit cap més tall.