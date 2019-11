Vuit de cada deu enquestats celebren Tots Sants de manera tradicional

Únicament un 19% (18.76%) apunta que no la celebra o celebra Halloween

Un total de 81,25% dels enquestats pel Diari Més amb relació a la celebració de Tots Sants asseguren que ho fan de manera tradicional. En particular, un 43.75% assegura que «Sí, visito el cementiri per recordar els difunts» i un 37.50% apunta que sí però «només menjant els dolços tradicionals, castanyes i moniatos».Únicament un 19% (18.76%) apunta que no la celebra o celebra Halloween. En concret, un 9,38% apunta que «No, prefereixo celebrar Halloween» i un 9,38% considera que és «És una tradició passada de moda».En definitiva, els lectors del Diari Més segueixen la tradició de menjar castanyes i panellets així com recordar als difunts de manera tradicional i Halloween no ha desbancat aquesta celebració.