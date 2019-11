Roba Estesa, Buhos, l'orquestra Maravella i José Corbacho, caps de cartell de la Festa Major de Sant Martí del Morell

Els actes s’iniciaran divendres dia 8 i s’allargaran fins dilluns 11

Actualitzada 04/11/2019 a les 16:36

El pròxim cap de setmana començaran els actes de celebració de laFesta Major de Sant Martí al Morell. Des de divendres dia 8 i fins dilluns 11, prop d'una trentena d'actes faran que veïns i visitants visquin al carrer gràcies a la música, la tradició, el teatre, la cultura popular, etc.Les regidores de Festes, Maria Jesús Valldosera i Mònica Casas, han assegurat «que sigui la Festa Major petita no vol dir que sigui menys important, i per això treballem perquè tothom hi trobi el seu acte i se la pugui fer seva, amb activitats que esperem que arribin a tots els públics, dels més grans als més petits».Així, divendres a partir de les 17 hores els protagonistes seran els més petits, amb el Ball de Capgrossos Petits, un punt energètic per a la canalla, la posterior cercavila i l'inici oficial de la Festa Major amb la ballada del Drac, l'encesa de la tronada i el repic de campanes.A les 21 hores hi haurà funció al Teatre-Auditori, amb «S.A.C. (Serveis a la ciutadania)», en què Edu Méndez i Gerard Domènech portaran el seu particular humor al municipi.A la nit, a les 23 hores i al pavelló municipal, el Concert de Sant Martí amb Roba Estesa, Buhos i Dj Ceba! Una actuació que de ben segur aplegarà un bon nombre de públic i que és un dels plats forts de les festes. I és que, com és habitual, «mantenim l'aposta pels concerts de qualitat i la bona música del nostre territori», ha defensat Mònica Casas.Dissabte al matí hi haurà la II Botifarrada de Clàssics, organitzada per Clàssics Morell, i més teatre, en aquest cas a l'aire lliure, amb «Fili Busters» a les 12 hores i a la plaça Francesc Macià. Al migdia, torn pel vermut, i a les 19 hores, correfoc de celebració dels 35 anys del Ball de Diables del Morell, amb el Ball de Diables de Vilafranca, la Colla de Diables Foc i Gresca i també antics membres del Ball de Diables del Morell.Tot això sense deixar de banda la música, aquest cop adreçada a un públic d'edat més avançada, amb el concert de tarda i el ball de Festa Major de l'orquestra Maravella i el concert de nit amb el grup «Zapping».Diumenge les matinades traguejades despertaran el poble per tal que a les 11 hores tothom assisteixi a l'ofici de Festa Major i a la tercera recepció als Martins i Martines del municipi. Un acte que «serveix per homenatjar totes aquelles persones que duen el nom del patró de la nostra parròquia i que ja està totalment consolidat», ha remarcat Maria Jesús Valldosera.Tot seguit es farà el seguici popular i el vermut de Festa Major, i també la ballada de sardanes. Ja a la tarda hi haurà més música, amb el concert de cant coral del Cor La Lira Ampostina d'Amposta, el Cor Audite de Valls i la Coral Guspira del Morell; i el ball de tarda.I dilluns, dia del patró Sant Martí, diversió per a tothom amb el Divertiland de Festa Major, amb rocòdrom, tirolina, jumping, jocs gegants i tradicionals; mentre que a la nit el relleu l'agafarà José Corbacho, que presentarà al Teatre-Auditori la seva obra «Ante todo mucha calma», en què riu de tot i de tothom.