Les obres de l'INS Els Pallaresos, en suspens en quedar deserta la licitació

L’alcalde, Xavier Marcos, creu que si s’allarga caldrà redistribuir l’alumnat amb altres centres

Actualitzada 03/11/2019 a les 19:59

L’Institut dels Pallaresos està pendent, des de fa mesos, d’un procés de licitació per a l’ampliació del centre, que «a llarg termini» pot quedar petit donada la previsió d’entrada de noves generacions no només d’aquest municipi sinó també de Perafort i Puigdelfí, la Secuita, el Catllar i Tarragona. El passat 25 d’octubre Infraestructures.cat va declarar desert el concurs en no presentar-s’hi cap empresa. El contracte, per valor de 2.575.421,22 euros (IVA inclòs) i d’una durada aproximada d’un any i dos mesos, havia de donar resposta a una demanda feta pel municipi i pel Departament d’Ensenyament.Des de la setmana passada, la Generalitat no s’ha posat en contacte amb l’Ajuntament per parlar sobre el futur del centre i del contracte. De moment, segons apunta l’alcalde, Xavier Marcos, es desconeix si l’administració autonòmica té intenció de tornar a licitar el contracte i, si es varia algun punt del plec de condicions, quin serà. «Potser s’ha de retocar alguna clàusula», especulava Marcos dies després de conèixer-se la notícia.Les obres, segons l’alcalde, no són urgents a curt termini «però a llarg termini sí» i, en cas que s’allargui el procediment més de l’esperat, podrien reclamar o bé la instal·lació de barracons o bé una «redistribució de l’alumnat» amb altres centres del Tarragonès. Actualment, el centre dona servei a alumnes de cinc municipis, tres dels quals –a banda dels Pallaresos i de Tarragona– no disposen de cap centre de secundària. Tot i així, Marcos espera que això finalment no es produeixi. «És millor portar els fills a un institut proper per tal de no perjudicar a les famílies», recorda.El nou edifici, en el qual s’encabia el contracte de construcció general d’immobles i obres d’enginyeria civil de la Generalitat, havia de donar servei d’una banda als alumnes de batxillerat com també a un grup important d’estudiants d’ESO. Actualment disposen de quatre línies dels primers cursos de secundària i dues dels més grans, malgrat que inicialment estava planificat per a un volum inferior. L’ajornament de les obres farà que no es compleixi el termini promès a l’Ajuntament i, per tant, arribi més enllà del 2021.