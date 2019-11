Gairebé mig miler de persones visiten el «Casterrorífic» a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant

Un espectacle per passar por i reviure el passat de Castelló, el poble del municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant que va quedar deshabitat a la meitat del segle XX

Actualitzada 04/11/2019 a les 18:06

Prop de 500 persones han vist la segona edició del «Casterrorífic», un espectacle per passar por i reviure el passat de Castelló, el poble del municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant que va quedar deshabitat a la meitat del segle XX i que s’està reconstruint.És la xifra de participants que ha facilitat l’Associació Masia de Castelló, l’entitat organitzadora, que ha comptat amb la col·laboració de Lo Tossalet i amb el patrocini de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.Aquest mig miler de persones va assistir a les representacions adreçades als adults i als infants a partir de 12 anys, que es van oferir del 31 d’octubre al 2 de novembre, de 19.30 a 22 hores.Les representacions dirigides per a tots els públics, «, previstes per al 3 de novembre, de les 11 a les 14 h, es van haver de suspendre, a causa de les condicions meteorològiques.Els participants van poder veure un total de 16 escenes, representades per una setantena de voluntaris, que van interpretar el paper de diversos avantpassats que tornaven a Castelló (leprosos, parteres, llenyataires, enterradors, forjadors, etc.) amb música ambiental i efectes especials. Distribuïts en grups, un guia els va acompanyar en aquest recorregut terrorífic, que tenia una durada aproximada de 30 minuts.