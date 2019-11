Els candidats d'ERC per Tarragona al 10-N fan un míting amb Forcadell a Mas d'Enric

L’acte es converteix en una assemblea en què s’ha denunciat «l’abús de la presó preventiva»

Actualitzada 04/11/2019 a les 14:41

ERC ha fet aquest dilluns un acte electoral al centre penitenciari de Mas d’Enric, al Catllar (Tarragonès), amb el candidats al Congrés Jordi Salvador i Norma Pujol. A la sortida, els dos candidats per Tarragona han explicat que el míting s’ha convertit en una «assemblea molt participativa» i «colpidora», on també han pres part, de forma activa, l’expresidenta del Parlament Carme Forcadell, i la jove Laura Solé, empresonada arran dels aldarulls a Tarragona.Els candidats i els interns han debatut sobre l’amnistia, la república i els drets socials, i han coincidit a denunciar «l’abús» de la presó preventiva. «No pot ser que algú pugui estar fins a quatre anys sense judici. És un càstig que no és de rebut», ha criticat Salvador.