Descobreixen una arpa d'àguila feta servir com a collaret pels neandertals a la Cova Foradada de Calafell

Va ser emprada com a complement personal fa 39.000 anys

Actualitzada 04/11/2019 a les 14:34

El jaciment de la Cova Foradada de Calafell s'ha convertit en un escenari protagonista de la història humana durant els últims dies. Com informa «National Geographic», els investigadors que treballen a la zona s'han fet amb una troballa única, una arpa d'àguila imperial ibèrica de fa més de 39.000 anys. Segons les primeres informacions, aquest objecte el feien servir els neandertals com a complement.Precisament aquest ús és el que més ha sorprès als paleontòlegs. I és que fins ara no s'havia descobert cap neandertal que fes servir «joies». L'extremitat de l'au presenta unes marques tallants que mostren que podria haver estat modificada per extraure l'última falange, part que es va fer servir com a decoració, possiblement en un collaret.Fins ara, la majoria de troballes d'aquest estil havien estat localitzades en jaciments de Sud-àfrica, el Marroc i l'Orient Pròxim. A més, tots aquests eren molt més antics, amb una mitja de 70.000 anys, i tots relacionats amb l'Homo Sapiens.A mitjans del segle XX, al jaciment francès de Grotte Renne es van descobrir collarets i complements de l'època neandertal, amb uns 40.0000 anys d'antiguitat, el que va fer que comencés a canviar la visió que es tenia d'aquests homínids.