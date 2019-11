Cues als jutjats de Valls per la campanya d'autoinculpacions impulsada per Òmnium Cultural

Una quarantena de persones han fet cua aquest matí per continuar amb aquest moviment que ja s'ha dut a terme en diferents municipis del Camp de Tarragona

Actualitzada 04/11/2019 a les 15:41

Aproximadament unes 40 persones han fet cua aquest matí davant del jutjat de Valls per autoinculpar-se pels fets ocorreguts a Catalunya des de la tardor del 2017.La campanya està impulsada per la seu d'Òmnium Cultural a l'Alt Camp. «Aquest matí ho hem tornat a fer a Valls i a Reus. Cues als jutjats de persones autoinculpant-se. Perquè si condemnen la democràcia, ens condemnen a tots!», publicava l'organització al seu perfil de Twitter.A més, des d'Òmnium Alt Camp recorden que tots els qui vulguin participar en aquesta campanya poden descarregar-se el formulari d'autoinculpació a la pàgina web hotornaremafer.cat i afegeixen: «Tots els que no heu pogut omplir la vostra autoinculpació, podeu venir a la seu d'Òmnium Alt Camp (passeig dels Caputxins, 17, Valls) cada dimarts de 19h a 20:30h».