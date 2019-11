Unió de Pagesos reivindica les lluites de 45 anys i manté el repte de millorar les condicions de la pagesia

El sindicat denuncia els oligopolis en sectors com el raïm o l'avellana i demana a Agricultura que els «defensi»

Actualitzada 03/11/2019 a les 16:50

Unió de Pagesos ha reivindicat tots els seus anys de lluita sindical en la commemoració del 45è aniversari de l'organització. La jornada, que ha aplegat unes 300 persones, s'ha celebrat aquest diumenge al Morell (Tarragonès) i hi ha participat experts que han debatut sobre el rol social de la pagesia. El coordinador nacional d'Unió de Pagesos, Joan Caball, ha assegurat que el repte del sindicat és seguir «treballant perquè la gent es guanyi la vida dignament» i ha denunciat els oligopolis en sectors com el del raïm o l'avellana, els quals marquen els preus a la baixa dels productes agrícoles. Davant d'això, han demanat a la consellera d'Agricultura, que els «defensi».Caball ha recordat que Unió de Pagesos es va fundar en la clandestinitat el 3 de novembre del 1974 a Pontons (Alt Penedès) – tot just aquest diumenge en fa 45 anys- i, allí es va acordar un text fundacional que definia el sindicat com a «unitari, democràtic i independent». Des de llavors, segons Caball, l'organització ha treballat per prestigiar l'ofici de pagès a Catalunya i per adquirir drets laborals.Entre les principals problemàtiques, el coordinador nacional ha esmentat la fixació de les cotitzacions dels productes agrícoles a la baixa. A tall d'exemple, ha criticat l'oligopoli de la Llotja de Reus o de les empreses de vi i cava del Penedès, les quals, assegura, marquen uns preus dels fruits secs i del raïm «molt allunyats» dels preus dels països de la Unió Europea. També ha subratllat els problemes de distribució de l'oli o els estructurals de la fruita dolça, entre d'altres.«Sí volem un país que no estigui despoblat, el model de pagesia que defensem és una pagesia amb pagesos i amb menys mecanització. Creiem que si volem tenir productes de proximitat i el país endreçat cal que als pobles hi visquin pagesos», ha argumentat. Per això, ha valorat que el «gran repte que és continuar treballant perquè la gent es guanyi la vida dignament amb l'esforç del seu treball».A banda, des del sindicat han demanat «màxima diligència» al Govern perquè els pagesos afectats per la llevantada de la setmana passada rebin els ajuts aprovats aquest dimarts. I en aquest sentit, Caball ha afirmat que aquestes mesures han d'evitar que els agricultors damnificats «llencin la tovallola».Per la seva banda, la consellera d'Agricultura Teresa Jordà ha tancat l'acte defensant la importància del sector. De fet, Jordà els ha emplaçat que continuïn fent de «fiscalitzadors», però a la vegada, els ha demanat «complicitat per afrontar els reptes de futur del món rural i del país». «Necessitem uns interlocutors forts, esteu empoderats (...) Si l'objectiu és compartit segur que amb la bona voluntat i l'expertesa del sector arribarem lluny», ha expressat. I ha afegit: «sou el sector que doneu sentit a l'alimentació del país i sense vosaltres no hi hauria cohesió social. Continuem amb l'esperit de lluita, de la clandestinitat fundacional».Prèviament, en la jornada amb el lema 'Lluites, país, pagesia', també hi ha assistit experts de l'alimentació, el medi ambient i la gestió del territori que han reflexionat i debatut sobre el rol social de la pagesia avui.