Han caigut aquest migdia al carrer Via Aurelia de Salou, per culpa de les fortes ratxes de vent

Actualitzada 03/11/2019 a les 13:58

Diversos arbres han caigut aquest migdia al carrer Via Aurelia de Salou, per culpa de les fortes ratxes de vent. Operaris estan treballant a la zona per evitar que els arbres impedeixin el pas per la via, i estan tallant també alguns altres arbres que tenen perill de provocar un accident.