Una caravana ha bolcat mentre circulava per l'autopista en direcció Barcelona

Actualitzada 03/11/2019 a les 13:33

L'accident d'una autocaravana mentre circulava per l'AP-7, direcció Barcelona, a l'Hospitalet de l'Infant, provoca retencions a la via de dos quilòmetres.Segons informa Bombers, el vehicle hauria bolcat al quilòmetre 282 de l'AP-7, afortunadament no s'han de lamentar ferits i les persones han pogut sortir del vehicle pel seu propi peu.