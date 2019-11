Valls per la Llibertat homenatja a Joan Tortosa

La seva mare ha dit que «la família i el Joan no tenim por, i que ho tornaríem a fer»

El Joan Tortosa, el jove del Pont d’Armentera detingut per la policia espanyola i empresonat a Mas d’Enric, ha estat homenatjat al 'Valls per la Llibertat' d’aquest dissabte, 2 de novembre, justament en l’edició que ha arribat al número 100, que ha comptat amb la participació dels seus pares i la seva advocada.Durant l’acte l’advocada del jove pontarrí, Montse Aumatell, de Juristes per la República, ha explicat la situació legal del Joan i ha dit que per motius polítics se’ls està aplicant la pena més agreujada de totes: «No hi ha cap motiu perquè aquests nois i noies estiguin a la presó: és un càstig que se’ls està aplicant per espantar la població i perquè s’aturin les mobilitzacions».Posteriorment també ha intervingut la mare del Joan Tortosa, Montserrat Feliu, que ha agraït a tothom el suport i la solidaritat, i ha manifestat que, malgrat la duresa del moment, el Joan està fort. En aquest sentit, ha afegit que «la família i el Joan no tenim por, i que ho tornaríem a fer i que ho haurem de tornar a fer per ells i per tots nosaltres».