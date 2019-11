Ha estat traslladada a l'hospital Sant Joan de Reus

Actualitzada 02/11/2019 a les 13:07

Una dona que passejava pel passeig Miramar de Cambrils, hauria patit un al cap per culpa del despreniment de part de la façana d'un edifici, ha explicat Bombers a aquesta redacció i ha confirmat Policia Local.Els fets han ocorregut a les 12.12 hores d'aquest migdia de dissabte i al lloc dels fets s'hi han desplaçat dues dotacions de Bombers, una ambulància i Policia local. Segons ha pogut saber Diari Més, la dona ha estat traslladada a l'hospital Sant Joan de Reus per un trau al cap, provocat per una petita pedra.