Riuada solidària amb els propietaris del celler que els aiguats es van emportar a l'Espluga de Francolí

Centenars de persones visiten l'espai per adquirir les ampolles de vi que es van poder recuperar del fang

Actualitzada 01/11/2019 a les 17:20

La riuada es va emportar el seu celler en un tres i no res, però la família està disposada a aixecar-se i recuperar el negoci. I ho fan amb l'ajuda de centenars de persones que, des del primer moment han mostrat el seu suport i la seva solidaritat.El Celler Rendé Masdéu de l'Espluga de Francolí (Conca de Barberà) ha tret a la venda aquest divendres les ampolles que van poder recuperar del fang després d'aquella fatídica jornada del 22 d'octubre a la nit.L'anomenat «Vi de fang» es ven al preu «solidari» de quinze euros l'ampolla, que han de servir perquè la família que el gestiona pugui recuperar l'activitat. Centenars de persones s'han acostat avui al punt on es trobava el celler per adquirir ampolles i donar suport a la iniciativa.Mariona Rendé, propietària del celler, s'emociona quan relaciona la procedència de moltes de les persones que, fins i tot abans de començar a dispensar el vi a les onze del matí, ja feien cua per adquirir les ampolles, totes encara arrebossades de fang, com a símbol distintiu.«És una passada», repeteix, sense parar de donar les gràcies a tothom. A banda dels procedents del mateix poble, n'han vingut de Reus, Barcelona o Girona. «I he d'enviar vins a Toledo, Madrid, Sevilla o Doñana. També a gent del sector nostre, celleristes, que saben que és perdre un celler, l'activitat. És un cercle que, quan es trenca, és molt complicat a tornar a engegar», subratlla.La seva família, que va posar en marxa el negoci l'any 1994 i va començar a treballar a les instal·lacions situades vora el Francolí tres anys després, està decidida a recuperar el que la riuada els va prendre. Els seus fills, que estudien enologia, un, i enginyeria agrícola, l'altre, estan decidits a continuar. Per tirar endavant, han fet una crida a la solidaritat de la gent del poble i més enllà. I la resposta ha estat aclaparadora.Els ingressos per la venda de les ampolles de vi, entre 4.000 i 5.000 –al voltant d'un 10% de la producció d'enguany- els permetrà disposar d'un coixí per tornar a remuntar el vol. «Ens ajudarà a tenir una injecció econòmica per seguir comprant ampolles buides, taps, etiquetes i caixes. Per netejar el que hem pogut salvar, etiquetar-ho, complir amb els nostres distribuïdors i cients. I després seguir endavant i fer nous vins», explica Rendé.Disposen d'onze hectàrees de vinya, de conreu ecològic, que no va resultar afectada per la riuada. I, a la llarga, volen aixecar un nou celler: molt probablement en un altre espai.Ho han fet instal·lant una carpa just al solar on havia el celler i que la riuada ha deixat convertit en una esplanada plena de brossa vegetal i runa. Molts veïns de la comarca s'han acostat a l'espai per constatar la gran destrucció que va provocar la llevantada, només comparable amb la que va tenir lloc l'any 1994.La gent fa cua i la venda va a un ritme accelerat. La descàrrega d'ampolles des del contenidor a l'interior d'una furgoneta no para.«Espero aquests tres dies no deixar ningú sense el vi que volen. Potser alguns el vol per consumir però hi ha gent que no, que em diuen que el volen guardar, que és per ajudar. Això ho agrairem tota la nostra vida i el nou projecte que fem no serà nostre, sinó de tothom que ens ha ajudat, de tot el poble, serà un projecte comú», conclou Rendé.Les ampolles recuperades del fang són de l'anyada de 2017 i estaven preparades per distribuir per la campanya de Nadal. Són de la varietat trepat, autòctona de la Conca de Barberà. Les han pogut identificar perquè estaven embotellades amb una botella amb un disseny singular.La resta, però, serà més difícil de reconèixer: hi ha dos anyades de Cabernet Sauvignon i Sirah que estan envasades amb el mateix tipus d'ampolla.Un cop, però, que es tingui un coneixement aproximat de les varietats i anyades, es podrien posar també a la venda a un «preu solidari» per Internet.