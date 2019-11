Puigdemont, Torra, urnes i llaços grocs: els innovadors panellets d'una pastisseria de l'Espluga de Francolí

L'establiment de la Conca de Barberà rep clients d'arreu de Catalunya per comprar els tradicionals dolços

La tradició dels panellets ha trobat en la política i, concretament, en el procés, un altre nou motiu per reinventar-se i captar l'atenció dels consumidors més conscienciats.La pastisseria Cabal de l'Espluga de Francolí (Conca de Barberà) elabora des de fa quatre anys aquests dolços amb motius independentistes i va ser l'any passat quan van començar a vendre'n amb forma d'urnes i llaços grocs.Enguany, el pastisser Josep Maria Cabal ha anat una mica més enllà i ha posat a la venda uns nous panellets amb les cares dels presidents Quim Torra i Carles Puigdemont.Tot i que l'any passat van rebre algunes amenaces per les xarxes socials, clients d'arreu de Catalunya venen a l'Espluga de Francolí per comprar-los.«Tot va començar per innovar. Vaig dir: fem uns catalanets, amb la barretina i l'estelada», recorda el pastisser des de darrera del taulell del seu establiment.Va ser l'any passat, quan la seva filla, li va suggerir que elaborés panellets en forma de llaços grocs, amb un massapà especial. Arran d'aquella idea, va decidir fer la seva pròpia aportació i elaborar també urnes.Enguany, Cabal ha presentat uns panellets de gema amb les cares en xocolata blanca serigrafiada de Torra i Puigdemont.La difusió a través de les xarxes socials ha portat clients d'arreu de Catalunya, segons apunta Encarna Clares, parella de Cabal i amb qui regenta l'establiment.«Ha vingut gent de Barcelona, Lleida, de les Terres de l'Ebre també. De tot arreu de Catalunya: ens trucaven per telèfon i ens els encarregaven. Ha estat un èxit», apunta.«Fins i tot de fora de Catalunya: ens han trucat per si n'enviàvem», complementa el pastisser. El negoci, reconeix, però, encara no està preparat per enviar-los.La creu, fins a cert punt, va ser el boicot que alguns sectors espanyolistes van endegar des de les xarxes socials contra la pastisseria, que per evitar aquestes reaccions va retirar les imatges promocionals dels seus perfils.Això, per contra, va contribuir també a difondre encara de forma més àmplia l'existència dels seus particulars panellets.Malgrat tot, Cabal reconeix que els panellets que continuen regnant sobre la resta són els de pinyons. L'establiment n'ha vingut elaborant des que el va obrir el seu pare l'any 1959 i n'han arribat a produir fins una vintena de varietats diferents: té, cafè, maduixa, xocolata, festucs, coco, ametlla o, fins i tot, sense sucre per a les persones que no en poden menjar.També amb diferents formes: figures, ànecs o castanyes. «Però si no n'hi ha de pinyons, no en vens cap», sentencia.