Excavacions a la cova de la Font Major busquen noves restes de presència humana prehistòrica

El jaciment de l’Espluga de Francolí és clau per entendre la vida al neolític

Actualitzada 31/10/2019 a les 16:41

Un equip de l’Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES) serà fins el 8 de novembre fent excavacions a la cova de la Font Major, a l’Espluga de Francolí (Conca de Barberà), per buscar noves evidències de presència humana prehistòrica a l’espai.El jaciment és clau per entendre el neolític i l’IPHES ja va fer-hi investigacions el 2011. Ara excaven els nivells pertanyents als neolític antic cardial i documenten la possible existència d’altres nivells arqueològics per tal de conèixer més àmpliament les ocupacions que hi va haver a la cova.Les excavacions van començar el 14 d’octubre i estan dirigides pels investigadors de l’IPHES Josep Maria Vergès i Carlos Tornero. En paral·lel, un equip del grup de recerca GRESEPIA (Grup de Recerca Seminari de Protohistòria i Arqueologia), de la Universitat Rovira i Virgili, sota la direcció d’Ivan Cots, realitzarà excavacions a la Sala del Llac, amb l’objectiu de localitzar restes de la presència humana a la cova durant la protohistòria.Les intervencions arqueològiques a la cova de la Font Major compten amb el suport econòmic i logístic de l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí.La col·laboració entre aquest consistori i l’IPHES es va materialitzar el maig d’enguany amb la signatura d’un conveni marc de col·laboració per participar de forma conjunta en programes d’investigació, docència i socialització en el camp de l’arqueologia i el patrimoni cultural relacionats amb el municipi.La voluntat era facilitar el desenvolupament d’activitats en el context de projectes de recerca, formació, activitats divulgatives o d’educació no formal.