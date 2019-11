Banc Sabadell aprova una línia especial de finançament per als afectats per les inundacions a Taragona

Després del temporal també va habilitar serveis especials d'assistència telefònica per als clients afectats

Banc Sabadell ha aprovat una línia especial de finançament amb condicions preferents com a part del paquet de mesures de suport per als afectats per les inundacions a la Conca de Barberà, al Camp de Tarragona, i a altres indrets de Catalunya, segons ha anunciat l'entitat.Després del temporal, el banc va habilitar també serveis especials d'assistència telefònica per als clients.L'oferta especial de finançament posa a disposició dels afectats una línia de préstecs sense comissions d'obertura i amb condicions avantatjoses. A més, als clients afectats que tenen préstecs vigents amb el banc se'ls ofereix la possibilitat de cercar una solució adaptada al seu cas.Pel que fa al protocol d'emergències, Banc Sabadell i el seu soci assegurador Zurich van habilitar telèfons exclusius i gratuïts per atendre els clients que necessiten declarar un sinistre relacionat amb el temporal.Així mateix, el banc va habilitar un telèfon per als comerços amb afectacions als seus TPVs, amb atenció prioritària i sense cost.