Un jutjat de París ordena retornar a una fundació del Vendrell dues escultures robades l'any 1986

Les obres eren «Relleu de Sant Jordi» i «Saint Georges et le petit Dragon»

Actualitzada 31/10/2019 a les 17:08

La matinada del 29 de gener de 1986, quan el matrimoni Fenosa era a París, una forta tempesta va caure sobre El Vendrell. Uns lladres van accedir a la Casa del Portal del Pardo i, sense cap aparent violència, van robar dues grans escultures que estaven a les golfes de les arcades renaixentistes de l’edifici.Una feina complexa donat el pes dels bronzes, i l’aparent manca de vandalisme a les portes de ferro forjat. Les obres eren «Relleu de Sant Jordi» i «Saint Georges et le petit Dragon».Nicole Fenosa va tornar d’immediat al Vendrell i va denunciar els fets. Quan anys més tard va confeccionar el catàleg raonat, va indicar que aquestes dues obres havien estat robades.La tardor de l’any 2013 el «Relleu de Sant Jordi» surt a subhasta en una sala de París. El director de la sala verifica que el tiratge subhastat correspon a l’obra robada i reclama que sigui retirada.La sala no accedeix a la reclamació i llavors es denuncien els fets a la Brigada de Patrimoni dels Mossos d’ Esquadra que, en contacte amb la policia francesa, retenen les dues escultures.La sala no accedeix a la reclamació i llavors es denuncien els fets a la Brigada de Patrimoni dels Mossos d’ Esquadra que, en contacte amb la policia francesa, retenen les dues escultures.S’inicien investigacions i fa dos anys la policia francesa descobreix les persones responsables dels fets. El Tribunal de Grande Instance de París demana a la Fundació Apel·les Fenosa si es vol incorporar al cas com a partida civil afectada, cosa que es formalitza aquest any 2019, reclamant la restitució de les obres a la Fundació, com a hereus universals d’ Apel·les Fenosa.Finalment, gràcies a les gestions fetes per l’advocada Yolanda Bassas del despatx BASSAS & CLEMENCEAU i pel penalista Rodolphe Bosselut, el 8 d’octubre passat el jutge va ordenar la restitució de les obres robades a la Fundació Apel·les Fenosa, que en els propers dies procedirà a la seva recollida, a l’espera de dur-les al museu del Vendrell.