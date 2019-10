Pere Segura tanca un acord amb Decidim Vila-seca pel pressupost municipal del 2020

El document ha consensuat diversos punts d'actuació que disposaran de partides pressupostàries

L'alcalde de Vila-seca, Pere Segura, ha tancat un acord marc amb el grup municipal de Decidim Vila-seca pel pressupost del consistori per a l'exercici de 2020.Aquest dijous al matí s'ha presentat l'acord que han subscrit l'alcalde de Vila-seca, Pere Segura i el portaveu Decidim Vila-seca-Acord Municipal, Josep Forasté.L'acord consta de diversos punts consensuats en format de partides pressupostàries i punts d'acord de planificació, procediment i condicionants.Aquests punts d'abast social, esportiu, cultural, educatiu, i econòmic afecten els àmbits de la recuperació de la Fira de Música al Carrer, la nova imatge i equipaments de la platja de la Pineda, el projecte d'un casal cívico-cultural o la municipalització dels serveis socials, entre d'altres.L'acord ha estat presentat per l'alcalde de Vila-seca, Pere Segura, i el portaveu del grup municipal de Decidim Vila-seca – AM, Josep Forasté, qui ha posat en valor la voluntat de consens amb el govern, per a arribar a un acord en el diàleg amb les entitats i els ciutadans.