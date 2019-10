Les àrees de servei de l'AP-7 que seran públiques el 2020 surten a licitació

Foment preveu que la xifra neta de negoci en cinc anys pot superar els 25 milions d'euros

Actualitzada 31/10/2019 a les 20:11

DENOMINACIÓ P.K. MARGE PROVÍNCIA VALOR ESTIMAT DE CONTRACTE CANON MÍNIM ANUAL L'HOSPITALET 283+300 Ambdos TARRAGONA 24.675.806,80 € 338.923,10 € BAIX EBRE 317+100 Ambdos TARRAGONA 26.340.160,54 € 285.332,23 €

El Consell de Ministres que s'ha celebrat aquest dijous per la festivitat de Tots Sants ha acordat autoritzar la licitació de les concessions de les àrees de servei de les autopistes que el pròxim gener passaran a ser de titularitat pública. Una d'aquestes autopistes és l'AP-7, en el tram entre Tarragona i València.El Ministeri de Foment ha previst un model de concessió per un termini de 5 anys i els que resultin adjudicataris hauran d'assumir la conservació i l'explotació de les instal·lacions existents. Així mateix també, com a element del contracte, hauran de procurar operacions de reforma i millora, que es valoraran dins les ofertes que es presentin.Els concessionaris hauran d'abonar un cànon anual. En el cas de les àrees de servei de l'Hospitalet de l'Infant, les dels dos sentits de circulació, el cànon mínim anual previst és de 338.923 euros, mentre que el de les àrees de servei del Baix Ebre, és de 285.332 euros.Aquest és l'import mínim que hauran d'oferir les empreses que es presentin a la licitació. Malgrat que poden semblar quantitats elevades, però no ho són tant segons el volum de negoci del ministeri preveu que podran fer en la totalitat del contracte.Segons el Foment, l'import net de la xifra de negoci en cinc anys a les àrees de servei de l'Hospitalet es preveu que sigui de 24.675.806 euros, mentre que la xifra revista a les del Baix Ebre és de 26.340.160 euros.L'altre tram d'autopista que també passa a titularitat pública és el de València a Alacant.