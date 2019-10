La immobiliària de Salou que oferia lloguers de pisos falsament per obtenir el padró

La policia espanyola deté cinc persones involucrades en una xarxa de falsificació documental i estafa

Actualitzada 31/10/2019 a les 15:33

Una immobiliària de Salou gestionava el lloguer fictici de diversos pisos per aconseguir l’empadronament dels implicats i així facilitar-los altres tràmits administratius.La policia espanyola ha detingut cinc persones, de diferents nacionalitats, pels delictes de falsificació de document públic i/o oficial, d’afavorir la immigració il·legal i d’estafa.La investigació va arrencar arran l’avís d’una propietària d’un dels habitatges afectats, a Reus. Es va assabentar que en un immoble de la seva propietat hi figuraven diverses persones empadronades de forma fictícia, i que ho havien aconseguit a través d’un contracte de lloguer amb una firma falsa seva. Des de la immobiliària es feien les gestions fraudulentes.La immobiliària feia ús de pisos en diversos municipis de la demarcació, suposadament llogats, però en realitat només s’usaven com a lloc d’empradonament d’estrangers a fi de gestionar expedients administratius falsos. Així, en el pis hi figuraven inscrits dos detinguts, de forma que podien sol·licitar tràmits tant a l’Ajuntament com a la Unitat de documentació d’estrangers de la policia espanyola.Dos dels detinguts eren autors intel·lectuals i col·laboradors a l’hora d’intercedir en el suposat lloguer de pisos, en una xarxa dedicada a falsificar documents públics i dades persones per tramitar posteriorment expedients administratius, afavorint la immigració il·legal i l’estafa, segons fonts policials.Dels cinc detinguts, dos són espanyols, dos són indis i un darrer, d’origen marroquí.