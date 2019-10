Les dures imatges de l'abans i el després dels aiguats al Camp de Tarragona

L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya ha habilitat un visor fotogràfic per comprovar els danys del temporal

Actualitzada 31/10/2019 a les 16:24

L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) ha habilitat un visor fotogràfic que permet comprovar els danys ocasionats per les fortes pluges dels passats 22 i 23 d’octubre.El visor compara una imatge del terreny abans dels aiguats amb imatges aèries captades el 27 d’octubre des d’un avió equipat amb càmera fotogramètrica, que ha permès prendre imatges amb una resolució espacial de deu centímetres.L’eina permet complementar l’avaluació dels danys materials registrats a la zona, gràcies al seu gran nivell de detall. Des d’aquest dijous hi ha disponibles les imatges de Montblanc i l’Espluga de Francolí i a partir del 4 de novembre s’hi inclouran la resta.Les fotografies captades s’han processat per mostrar-les en el visor de forma contínua, georeferenciada, navegable i comparable amb les orfototos convencionals que publica l’ICGC.