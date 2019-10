L'alumnat de l'institut Baix Camp col·labora en la neteja de les platges de Cambrils després del temporal

Més d’un centenar de joves recullen deixalles de la Llosa, Horta de Santa Maria i la Riera

Actualitzada 31/10/2019 a les 15:39

Unes 120 persones entre alumnat i professorat de l’institut Baix Camp de Reus s’han desplaçat aquest dijous al matí a Cambrils per col·laborar en les tasques de neteja de les platges després del temporal del passat 22 d’octubre.Joves i mestres estan actuant en un total de 60.000 metres quadrats i 1,1 quilòmetres lineals de les platges de la Llosa, Horta de Santa Maria i Riera.Des de l’empresa municipal Ingesol, que s’encarrega de la neteja i manteniment de les platges, se’ls han proporcionat les bosses per recollir els residus i se’ls ha donat suport logístic i operatiu necessari per coordinar l’activitat, recollir les deixalles i el posterior trasllat a deixalleria.A més, Ingesol també s’ha fet càrrec del transport amb dos autobusos, des de Reus fins a les zones indicades. L'activitat, que començava a les deu del matí, ha durat unes quatre hores.Des de l'Ajuntament de Cambrils també s'agraeix les tasques de neteja fetes per altres col·lectius durant els últims dies, com els dos grups convocats per la pàgina de Facebook «Cambrils en positiu» que van netejar la platja de Vilafortuny dissabte i la platja d’Horta de Santa Maria diumenge, o els alumnes del col·legi Vidal i Barraquer que dilluns van recollir 400 quilos de residus a la platja de la desembocadura de la riera en el marc d’una campanya de Coca-cola i l’associació Chelonia.