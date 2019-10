El Seprona localitza un esparver ferit a Falset

L'au tenia el plomatge malmès i no podia alçar el vol

Actualitzada 31/10/2019 a les 12:23

Agents del Servei de Protecció de la Natura (Seprona) de la Guàrdia Civil, van recuperar aquest dimecres un exemplar d'esparver (Accipiter Nisus) a la zona del camí de Fontanals de Falset.Els agents van trobar-se amb l'au durant un servei. Estava al marge del camí de terra i tenia problemes per volar. Els membres del Seprona van comprovar que es tractava d'un exemplar jove que no tenia marques ni cap anellament i que anava fent saltets sense poder enlairar-se.L'ocell va ser capturat i van veure que tenia el plomatge molt deteriorat. Van considerar que en els eu estat no podia valer-se per si mateix i el van traslladar al centre veterinari Mediterrani de Reus, on ha rebut assistència i on s'ha quedat per a poder-lo recuperar.