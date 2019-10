Salou celebra els 30 anys de la seva segregació amb una plantada i una paella

Centenars de persones s'han aplegart per degustar l’arròs després d’un matí de cercavila i d’una plantada d’arbres per commemorar l’efemèride

Actualitzada 30/10/2019 a les 20:31

Salou celebrava avui el dia gran de les Festes del 30 d’octubre. Després de la cercavila del matí, centenars de persones s'han aplegat per gaudir d’una paella popular, que van servir als assistents l’alcalde, Pero Granados, i diversos regidors.Enguany se celebren els 30 anys de la segregació del municipi de Vila-seca i, per commemorar l’efemèride, s'ha dut a terme una plantada simbòlica al Passeig 30 d’Octubre, a la zona coneguda com Emprius.Ha estat un acte «molt emotiu», segons paraules del batlle, que pretenia «conmemorar la constitució de Salou com a municipi independent i el fet que el Tribunal Suprem hagués decidit que tenia dret a ser un poble amb personalitat jurídica pròpia» l’any 1989.En els seus parlaments, el mandatari salouenc ha dit que «després de 30 anys, hem de fer una valoració molt positiva» ja que «hem avançat moltíssim i hem demostrat que som un gran poble».La plantada simbòlica dels 30 arbres, disposats en forma d’espiral, s'ha fet després dels parlaments. Els arbres triats per l’ocasió són Samohú, una espècie tropical caducifòlia que floreix a la tardor (quan va esdevenir la Segregació) i que fa una flor rosada molt atractiva i ornamental. Els arbres, el tronc dels quals té forma d’ampolla quan és gran, poden arribar a tenir fins a 15 metres d’alçada i cada any se’n plantarà un fins arribar al centenar.La forma d’espiral del bosc que s'ha plantat va ser triada especialment perquè fa referència a dues qüestions: «La unitat de tot un poble, perquè té forma de cercle, però també el moviment, perquè l’espiral avança cap a l’infinit, no té fi, per la qual cosa significa l’avançament i el progrés», ha explicat l’alcalde, Pere Granados.