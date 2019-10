Les dones de mitjana edat són les més interessades en salut en zones rurals

Així ho demostra un estudi fet a l'Alt Camp Est pel Col·legi Oficial d'Infermeres de Tarragona

Les dones de mitjana edat són les que busquen més informació sobre salut a internet en l'entorn rural, segons un estudi presentat en el primer congrés d'Infermeria Familiar i Comunitària del Col·legi Oficial d'Infermeres de Tarragona (CODITA).CODITA ha informat en un comunicat que l'objectiu de l'estudi és analitzar el perfil dels usuaris i els temes que busquen en les àrees rurals i esbrinar si hi ha diferències amb l'ús de les TIC a les zones urbanes.Per aconseguir-ho, es van distribuir uns qüestionaris en quatre consultoris rurals de l'Institut Català de la Salut (ICS) de la zona de l'Alt Camp Est, sobre una població d'entre 15 i 75 anys.Un total de 261 qüestionaris, respostos per uns participants d'uns 47,2 anys de mitjana, han assenyalat que les dones (65,8%) són les que recorren més a internet per buscar informació sobre salut en comparació amb els homes (41,5%), i que aquestes són, generalment, més joves, amb 42,5 anys de mitjana davant dels 54,1 anys de mitjana dels homes.Quant a la informació consultada pels enquestats, un 59,4% ho ha fet sobre problemes de salut i el 70,3% ha considerat la informació trobada d'utilitat.Pel que fa a la comparació entre les àrees rurals i les zones urbanes, l'estudi mostra que la utilització d'internet és molt similar en les dues zones comparades.