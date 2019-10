El vi rescatat d'entre el fang després dels aiguats a l'Espluga de Francolí, a la venda per una bona causa

El Celler Rendé Masdeu va resultar molt afectat per les inundacions i ara ha volgut agrair el treball dels voluntaris rescatant les ampolles oferint-les al públic per 15 euros

Actualitzada 30/10/2019 a les 17:18

⚠Venda del vi de fang⚠

El TREPAT d'en Jordiet torna a casa per Tots Sants pic.twitter.com/K5LmtAfowZ — Celler Rendé Masdéu (@RendeMasdeu) October 30, 2019

Els aiguats de la setmana passada van deixar molts danys arreu del Camp de Tarragona. L'Espluga de Francolí va ser un dels municipis amb més afectacions i entre les víctimes està el Celler Rendé Masdeu va quedar totalment destrossat.Arnau Roig, fill del propietari del celler, afirmava que ho havien perdut tot. La força de l'aigua es va endur, tot sencer, l'edifici on hi havia el celler i també el restaurant El Gatim. «No hi ha paraules per explicar-ho», lamentava. «Hi ha tota la vida del meu pare, que és qui hi havia posat més esforç. No és només el dany material sinó tota la feina que hi havia darrere», explicava Roig amb gran tristor.Dins de la tragèdia, les bones notícies no van trigar a arribar. Van ser molts els voluntaris que, des del primer moment, van voler ajudar a la família a rescatar tot el que poguessin d'entre el fang. Després de 8 dies de feina, s'han pogut recuperar unes quantes ampolles que havien quedat soterrades i, per tant, protegides de l'aigua.Des del Celler han volgut mostrar el seu agraïment i han comunicat, a través del seu compte de Twitter, que d'entre totes les ampolles que s'han recuperat, ja han pogut identificar les que pertanyen TREPAT d'en JORDIET. La resta serà més difícil de classificar perquè totes van en el mateix tipus d'ampolla.«Hem pensat que la millor forma de reconèixer l'ajuda del Poble és oferir les ampolles al 'Celler' d'on les van treure, a la Zona Zero», han escrit al comunicat. Així doncs, durant els dies 1,2 i 3 de novembre es podrà visitar el lloc on estava situat el Celler fins ara per comprar una ampolla de TREPAT d'en JORDIET per un preu solidari de 15 euros per ampolla.