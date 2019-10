El Corredor Mediterrani deixarà Tarragona sense Euromed segons l'PTP

També assegura que Salou es quedaria sense llarga distància

Actualitzada 30/10/2019 a les 13:53

L’Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP) i la Plataforma per la Defensa d’un Ferrocarril Públic i Social al Camp de Tarragona (PDF.Camp) han alertat aquest dimecres que el Camp de Tarragona perdrà connexions quan entri en funcionament el tram del Corredor Mediterrani entre Vandellòs i Perafort. De fet, han assegurat que tenen informació que aquesta posada en marxa serà a finals de desembre. Quan això passi, Tarragona perdrà els Euromed, Salou es quedarà sense cap tren de llarga distància i sense bona part dels regionals, i Cambrils tindrà dos serveis menys diaris de regionals.Segons han assegurat en roda de premsa, han pogut conèixer els plans que tenen les administracions competents a partir de l’endemà de l’entrada en funcionament del tram del Corredor Mediterrani. Aleshores, automàticament les estacions urbanes de Cambrils i Salou es tancaran, amb la qual cosa els usuaris dels dos municipis tindran dificultats per anar en tren fins a Tarragona i Barcelona.La ciutat de Tarragona perdrà els Euromed i mantindrà els Talgo, amb la qual cosa les connexions de llarg recorregut baixaran de 28 a 12 trens diaris. Els 54 regionals i rodalies que hi ha a dia d’avui, seguiran vigents.Per la PTP i PDF.Camp, Salou i Cambrils són els municipis que quedaran més perjudicats, amb les dues estacions urbanes tancades. I les respectives alternatives de PortAventura i l’estació de Cambrils Nord, no tindran la freqüència de combois actual.Així, la capital de la Costa Daurada no tindrà cap connexió amb la llarga distància, en perdre tots els Euromed i Talgo. Pel que fa als trens regionals i rodalies que connecten amb Barcelona, es passarà dels 22 serveis actuals als 8 quan entri en funcionament el Corredor Mediterrani. De fet, les plataformes afirmen que aquests 8 seran en temporada alta, però que a l’hivern seran 6 connexions diàries amb Barcelona, tres d’anada i tres de tornada. L’enllaç amb els municipis del sud, com Cambrils, l’Ametlla de Mar o Tortosa, desapareixerà completament. D’aquesta manera, els usuaris de Salou que vulguin anar cap a aquests municipis, s’hauran de desplaçar cap a PortAventura, agafar un tren fins a Tarragona i canviar fins a la destinació final.En el cas de Cambrils, amb la clausura de l’estació urbana actual, tot el trànsit es derivarà a la nova estació de Cambrils Nord, connectada amb l’alta velocitat. Tot i això es perdran dues connexions de regionals i rodalies, en passar de 24 trens diaris a 22. Els tres de llarg recorregut que hi ha ara està previst que es mantinguin un cop entri en funcionament el Corredor Mediterrani.