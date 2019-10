4 alumnes tarragonins, guardonats amb els Premis Extraordinaris de Batxillerat

El conseller d’Educació, Josep Bargalló, ha presidit el lliurament a un total de 43 alumnes en un acte al Palau de Pedralbes

Actualitzada 30/10/2019 a les 19:04

Eva Maria Ferré de l'Institut d’Altafulla

Laia Masip de l'Institució Tarragona (Reus)

Diego José Morán de l'Institut Lluís Domènech i Montaner (Reus)

Pere Roig de Sant Josep (Reus)

Un total de 4 alumnes de les comarques de Tarragona han estat guardonats aquesta tarda amb els Premis Extraordinaris de Batxillerat del passat curs 2018-2019.Els premis són un reconeixement oficial a l’excel·lència dels estudiants que van superar segon de batxillerat el curs passat amb les millors qualificacions de Catalunya. Els alumnes guardonats, 43 a tot Catalunya, van dur a terme, el passat 26 de juny, unes proves comunes realitzades en diferents centres educatius.El conseller d’Educació, Josep Bargalló, ha lliurat els premis en un acte al Palau Reial de Pedralbes. Dels 43 alumnes guardonats -26 noies i 17 nois-, un total de 26 alumnes cursaven el passat curs el batxillerat de l’àmbit científic-tecnològic i 17 de l’humanístic social.Els alumnes que han obtingut el premi són els següents:Els premis suposen un estímul per als alumnes i alhora són una mostra de la constància i compromís pel treball compartit entre alumnat, professorat i família.Els guanyadors quedaran exempts de les taxes universitàries durant el primer curs, obtindran una plaça gratuïta durant el curs que ve a l’Escola Oficial d’Idiomes i una estada en un centre de recerca de referència.A més, poden optar al Premi Nacional de Batxillerat que atorga el Ministeri d’Educació entre els guanyadors de la resta de l’estat.Per accedir a les proves els alumnes han d’haver cursat i superat els dos cursos de batxillerat, haver finalitzat aquest estudis a Catalunya i tenir una qualificació mitjana de tot el batxillerat igual o superior a 8,75.En l’edició d’enguany s’hi han presentat a examen un total de 694 alumnes per a les tres modalitats a concurs -la modalitat d’humanitats i ciències socials, la de ciències i tecnologia, i la d’arts-, fet que suposa 50 alumnes més que l’edició anterior.Les proves per optar als Premis Extraordinaris de Batxillerat s'estructuren en tres parts. La primera consisteix en un comentari crític sobre un tema d’interès general de la realitat social, històrica o cultural.En la segona l’alumne ha d’exposar el propi punt de vista sobre un tema en la primera llengua estrangera cursada per l’alumne en el batxillerat.I en la darrera prova cal respondre qüestions proposades sobre la matèria de modalitat que ha triat l’alumne en fer la inscripció, en funció de la modalitat de batxillerat cursada.