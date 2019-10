Una esllavissada talla durant unes hores l'accés al poble de Siurana

Els tècnics analitzaran si hi ha més zones que corren perill de despreniment a la T-3225

Actualitzada 29/10/2019 a les 09:55

Una esllavissada ha mantingut tallada durant unes hores la carretera T-3225 d’accés al nucli de Siurana, a Cornudella de Montsant (Priorat). Segons ha explicat a l’ACN l’alcalde, Salvador Salvadó, l’avís l’ha donat de matinada el conductor del camió de la brossa, que no podia accedir al nucli.El consistori ha donat l’avís al 112. Tècnics de la Diputació de Tarragona s’han desplaçat fins al lloc i cap a tres quarts de nou del matí ja s’havia pogut obrir un carril de la via, segons el Servei Català de Trànsit. L’alcalde ha explicat que, aprofitant que ja hi ha maquinària a la zona, durant el matí analitzaran amb el cap de carreteres i amb un geòleg si hi ha altres zones que corren perill de despreniment.La carretera ha quedat tallada per diverses pedres -alguna de la mida d’un cotxe-, terra i vegetació, que s’estan retirant. L’esllavissada és conseqüència dels aiguats de la setmana passada, que van caure amb molta intensitat a la zona, especialment al nucli de Siurana.Segons l’alcalde, les principals afectacions que tenen al municipi són en camins com el que porta l’aigua al poble i que ha quedat molt malmès. «N’estem fent les valoracions i tan aviat com puguem», ha detallat.Les zones més afectades s’ubiquen a l’entorn del Toll de la Palla o el Toll de l’Ou, i a la zona de l’entrada del pantà de Siurana, que es continua omplint i s’apropa ja al 60% de la seva capacitat.