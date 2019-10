Un autobús xoca contra la façana de l'estació d'autobusos de Valls sense causar ferits

Els primers indicis apunten que hauria estat per un problema mecànic

Un autobús de línia regular ha xocat aquest dimarts contra la façana de l’estació d’autobusos de Valls. Els fets han passat cap a les tres de la tarda i no hi ha hagut ferits, si bé una ambulància que s’hi ha desplaçat ha atès tres persones, principalment per crisis d’ansietat lleus que no han requerit ingrés hospitalari, segons han explicat fonts de la Policia Local de Valls a l’ACN.Els primers indicis apunten que l’accident s’ha produït per un problema mecànic. El vehicle es trobava aturat a l’estació i quan el conductor ha posat marxa enrere, el canvi hauria fallat i l’autobús ha anat cap endavant, xocant contra la paret de l’estació. S’han produït danys a la façana, a un senyal de trànsit i al bus.El fet que l’impacte s’hagi produït a molt poca velocitat ha fet que tan sols hi hagi hagut danys materials. Segons les primeres informacions a dalt de l’autobús tan sols hi havia el conductor, que ha estat atès pels serveis mèdics a causa de l’angoixa que ha passat.També ha rebut assistència una dona que estava asseguda en un banc proper i que a causa de l’ensurt ha patit un atac d’ansietat. En ser atesa ha rebutjat ser traslladada a l’hospital. Una situació semblant a la que ha viscut un menor que també era a la zona.