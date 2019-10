Torredembarra reparteix 70.000 euros a un encertant de 14 de la travessa

Va ser l'administració ubicada al passeig de la Sort

Actualitzada 29/10/2019 a les 13:29

Una administració de loteries de Torredembarra va repartir aquest diumenge 69.550,96 euros a un encertant de 14 en la travessa.Aquest joc d'atzar que consta de determinar 1 X o 2 en funció de si un creu que la victòria serà per a l'equip local, hi haurà un empat o guanyarà el visitant, va deixar un gran premi a l'administració ubicada al passeig de la Sort.No hi va haver cap encertant de quinze, pel que el pot passa a una altra jornada.En el conjunt del territori espanyol hi va haver dotze encertants de 14.