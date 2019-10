El succés s'ha produït a les 19.09 i el conductor ha resultat ferit lleu

Actualitzada 29/10/2019 a les 20:37

La carretera C-32 està tallada a l'altura de Calafell en sentit sud a causa d'un accident provocat per un vehicle amb remolc.Segons les primeres informacions, podria tractar-se d'una caravana o alguna mena de remolc buit i no hi hauria cap altre vehicle implicat en l'accident. El conductor hauria resultat ferit lleu.A hores d'ara es realitzen desviaments per la sortida número 13 a Cubelles.