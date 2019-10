Un tractor ha servit per escriure un missatge de suport a una finca agrícola de Rodonyà

Actualitzada 29/10/2019 a les 09:54

Les mostres de solidaritat amb els joves tarragonins detinguts es pot expressar de molt diverses maneres. Un exemple és el que han fet públic des de l'ANC de Valls i l'Alt Camp.Amb una imatge signada per Roger Recasens es pot veure, a vista de dron, el missatge que amb un tractor, s'ha escrit a una finca agrícola de Rodonyà.Es tracta, com es pot veure en la imatge distribuïda per l'Assemblea, d'un llaç i els noms dels tres joves tarragonins detinguts per les protestes contra la sentència del judici de l'1-O: Laura, David i Joan.