S'incendien dos vehicles a la C-14 a la Riba i Montblanc a la vegada

Un dels implicats és un tràiler que anava carregat amb centenars de brics de llet

Actualitzada 29/10/2019 a les 18:23

Dos vehicles s’han avariat i incendiat gairebé de forma simultània aquest dimarts a la C-14 sense causar ferits. El primer incident ha passat a un quart de dues de la tarda al quilòmetre 33, al municipi de Montblanc, quan una furgoneta petita s’ha incendiat.Els Bombers han desplaçat una dotació perquè el foc havia agafat una mica al voral. La via ha quedat oberta cap a dos quarts de tres de la tarda. Sis minuts més tard del primer succés s’ha rebut l’avís d’un tràiler avariat al punt quilomètric 27, a l’altura de la Riba. Tot i que s’ha pogut desenganxar la tractora del vehicle, han cremat les rodes de la carrosseria i diversos centenars de brics de llet que carregava el vehicle.D’entrada, s’ha pogut donar pas alternatiu en aquest punt, però la via no ha quedat oberta en tots dos sentits fins poc abans de les quatre de la tarda. S’han originat cues de fins a quatre quilòmetres. Segons el Servei Català de Trànsit, la situació a la Riba s’ha normalitat del tot pels volts de les cinc de la tarda.