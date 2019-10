Els Mossos estan fent les gestions d'identificació

Actualitzada 29/10/2019 a les 12:12

Els Bombers de la Generalitat han localitzat les restes d'un cos durant les tasques de recerca dels desapareguts per la llevantada de la setmana passada. En concret, les restes s'han trobat a la zona del pont de Vilaverd, segons han informat els Bombers a través de Twitter.Els Mossos d'Esquadra han iniciat les gestions per identificar el cos. Justament a Vilaverd van desaparèixer una mare i el seu fill, de 69 i 42 anys, després que el riu s'emportés el bungalou on estaven a dins.