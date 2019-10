Les zones inundades seran declarades afectades greument per una emergència

Les zones inundades pel temporal de la setmana passada seran declarades «afectades greument per una emergència de protecció civil», segons ha anunciat la delegada del Govern a Catalunya, Teresa Cunillera, en una visita a Montblanc

La delegada del Govern i els subdelegats a Lleida i Tarragona s'han reunit a Montblanc amb alcaldes i representants municipals de les localitats afectades per les tempestes de la setmana passada.Cunillera ha anunciat que el Govern ja treballa per a aquesta declaració, en la qual s'inclouen ajudes per reparar els efectes en habitatges, establiments, explotacions i infraestructures.També preveu beneficis fiscals, mesures laborals i en l'àmbit de la Seguretat Social, així com ajudes a corporacions locals, a la producció agrícola i ramadera, i la restauració mediambiental.La reunió s'ha celebrat a la seu del Consell Comarcal de la Conca de Barberà, la zona més afectada de Tarragona amb Cambrils, Salou i Vila-seca, al litoral.Els ajuts que s'articularan mitjançant aquesta declaració són subsidiaris i complementaris a les indemnitzacions abonades per les entitats asseguradores o el Consorci de Compensació d'Assegurances.En el cas de les explotacions agrícoles i ramaderes que no haguessin formalitzat encara l'assegurança, el Decret-llei preveu que el Ministeri d'Agricultura concedeixi ajuts quan hagin patit pèrdues superiors al 30% de la seva producció.