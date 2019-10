Final feliç pels gossets abandonats a la brossa a Calafell

La noia que els va trobar ha confirmat que tots els cadells han trobat casa d'acollida

Actualitzada 29/10/2019 a les 16:57

La Maite, treballadora d'un bar a Calafell, no es podia creure el que veia després d'haver anat a triar les escombraries del local a un contenidor proper. Al costat de la pila de brossa hi havia una bossa plena de cadellets de gos acabats de néixer.La noia explicava al seu compte de Facebook: «Vinc d'encendre la cafetera al bar per obrir demà i, quan he anat a tirar la brossa, m'he trobat això. Quins fills de puta. De moment els tinc a casa fins que veiem que poder fer amb ells».Afortunadament la mateixa Maite ha confirmat que els 10 gossets han trobat casa i ha agraït a tots els que han donat difusió al cas a través de les xarxes socials. «És al·lucinant com s'ha mobilitzat la gent per quedar-se amb un gosset, gràcies a tothom. Tots tenen ja una casa i estan en bones mans».