El Vendrell perdrà al novembre 12 policies i altres 10 funcionaris

El sindicat CSIF denuncia que és a causa del deute de l’Ajuntament amb els treballadors, que pot arribar en alguns casos als 3.000 euros

Actualitzada 28/10/2019 a les 21:20

Passats els cent primers dies de marge del nou mandat, els treballadors de l’Ajuntament del Vendrell tornen a la càrrega per tal que es faci efectiu un deute contret amb més d’un centenar de funcionaris. La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) va emetre divendres passat un comunicat en què assenyalava que a causa de les condicions laborals diversos empleats municipals han optat per traslladar-se a altres administracions locals del voltant, aprofitant les darreres convocatòries. Al novembre deixaran de treballar per al consistori de la capital del Baix Penedès un total de 12 policies locals i 10 funcionaris d’altres departaments, especialment de l’àrea de Serveis socials.L’Ajuntament, segons apunten fonts sindicals, no té intenció, de moment, d’omplir aquest buit. «La seguretat queda mermada, especialment pels volts de les festes de Nadal», afirma el portaveu de la secció sindical Jordi Giménez.I és que aquesta «fugida» de funcionaris és a causa «de l’incompliment del conveni vigent» que es tradueix en deutes a partir de 2017, és a dir, de l’anterior govern amb Martí Carnicer al capdavant. Amb el relleu de Kenneth Martínez, les relacions eren de «bona sintonia», tal com reconeix Giménez, però la darrera aprovació d’una banda de nous càrrecs de confiança així com el pagament per objectius de 150.000 euros a tres tècnics municipals han tornat a encendre els ànims. «No estem en contra que es pagui a aquests tècnics, que se li ha de pagar, sinó que primer creiem que s’ha d’eixugar el deute més antic», assegura el portaveu sindical, que afegeix a més que hi ha tècnics amb «sous elevats».No és el cas dels funcionaris que ara se’n van. En total, l’Ajuntament del Vendrell deu 200.000 euros en el pagament de trams –per a un nombre superior a 50–, a banda d’una quantitat no calculada en triennis –amb 50 treballadors afectats. Pel que fa a casos particulars, segons apunta Giménez, hi ha treballadors que acumulen un deute impagat de 3.000 euros. Tot plegat, cansats d’esperar, fa que alguns d’ells ja hagin iniciat els tràmits per presentar demanda judicial. «Fins ara ens han marejat la perdiu», conclou, «fins fa quinze dies que es van aprovar els càrrecs de confiança i s’han apujat el sou, ens diuen que han arribat al sostre de despesa».La CSIF creu que en aquests primers cent dies «el panorama no ha canviat» i per aquest motiu han demanat «negociar aquest assumpte perquè el 2020 estigui solucionat». «Hem avisat a l’Ajuntament de les nefastes conseqüències que comportarà tot això per a la ciutadania i per al mateix Consistori –que porta 6 anys sense oposicions–, però aquest mira cap a un altre costat», denuncien. La marxa de funcionaris afectarà especialment la residència d’ancians per la manca de personal i per això demanen «compromís» als polítics en el compliment de les promeses de la campanya electoral.L’Ajuntament del Vendrell ha optat per no valorar el comunicat sindical, que assegura que manté «una estreta i positiva relació amb el comitè». «A poc a poc anem posant ordre als problemes laborals i de plantilla que, com diu el comunicat, venen de 2009», diuen.