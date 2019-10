El risc de col·lapse del Castell dels Garidells obliga a fer obres urgents

L’estat de conservació del monument, protegit com a Bé Cultural d’Interès Nacional, és preocupant

Actualitzada 28/10/2019 a les 21:29

El Castell dels Garidells, que s’alça en la part més elevada del municipi que du el seu nom a l’Alt Camp es troba tancat amb una tanca metàl·lica de protecció i el seu accés és completament restringit. El seu estat de conservació és «preocupant» i l’edifici, del qual només queden algunes parts, pateix un important risc de col·lapse. Tot plegat ha fet que l’Ajuntament hagi obert un procediment obert simplificat per adjudicar les obres per la seva consolidació d’urgència. El monument, datat de 1174, està protegit com a Bé Cultural d’Interès Nacional.El projecte de millora del Castell dels Garidells s’adjudicarà en dos lots. El primer comprèn les obres d’estabilització, excavació arqueològica, restauració i consolidació del mur nord de la zona central del Castell. El segon, contempla els treballs necessaris per a la restauració i la consolidació de la torre sud, així com les excavacions arqueològiques escaients. Tot plegat, amb un pressupost de poc més de 119.000 euros (IVA inclòs).El projecte és finançat per l’Ajuntament dels Garidells que ha obtingut una subvenció per part del departament de Cultura de la Generalitat per la restauració d’edificis patrimonials.D’acord amb els informes que acompanyen el projecte de recuperació del castell, l’any 2016 ja es va fer una intervenció de consolidació d’urgència de la torre situada a la banda de ponent i que patia un imminent risc de col·lapse. Però la degradació d’aquest edifici –que tenia com a funció la vigilància de la vall del Francolí en l’època de reconquesta– s’ha anat agreujant. Durant la dècada dels 50 del segle XX va patir un enderroc provocat, al qual va seguir l’espoli dels seus elements més importants. Tanmateix, es troba exposat constantment a les inclemències meteorològiques, amb el que tot això comporta.Els Garidells va ser fonamentat pels germans de Guillem de Claramunt Arnau i Berenguer, els quals van prendre el cognom dels Garidells. El 1229 els drets que Guillem de Claramunt s’havia reservat en fer la donació passaren al monestir de Santes Creus per disposició testamentària. L’any 1582, Jaume de Rossell, a qui havia passat la senyoria, va vendre al Monestir de Santes Creus la jurisdicció del castell dels Garidells, amb el terme. Va pertànyer al monestir de Santes Creus fins a l’extinció dels senyorius el segle XIX. Després de la guerra civil espanyola (1936-1939), el propietari el va vendre als Tamarit, els quals el van utilitzar com a pedrera per a refer altres edificis.