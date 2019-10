Un miler d'obres es presenten al festival de curtmetratges de Vila-seca

La secció oficial projectarà 41 obres de ficció i d’animació, algunes de preseleccionades per als Goya

Actualitzada 28/10/2019 a les 13:12

El Festival Internacional de Curtmetratges de Vila-seca (FICVI) escalfa els motors de la quarta edició, que se celebrarà del 23 de novembre a l’1 de desembre. Després d'un llarg procés de selecció d’entre 942 obres presentades, la secció oficial projectarà 41 curtmetratges -33 de ficció i 8 d’animació-, dels quals onze també han estat preseleccionats per als premis Goya 2020. El certamen arrencarà el cap de setmana del 23 i 24 de novembre amb ‘In Situ’, un concurs en què s’haurà d’enregistrar un curtmetratge de no més de 3 minuts de durada als carrers de Vila-seca. El dia 23 a les vuit del vespre el Conservatori de Vila-seca acollirà l’obertura oficial del festival i, tot seguit, es projectarà el primer passi de curtmetratges.Del 25 al 27 de novembre es tornarà a repetir l’experiència d’apropar el cinema als més petits i es faran projeccions matinals de curtmetratges d’animació per a grups escolars al mateix recinte. Al vespre es faran projeccions de curtmetratges de ficció per al públic adult.Els dies 29 i 30 de novembre es projectaran els curtmetratges de la secció oficial i, el dia 1 de desembre, se celebrarà la gala de lliurament de premis a dos quarts d’onze del matí a l’Auditori Josep Carreras.