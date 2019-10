Territori licita treballs de conservació per algunes carreteres del Penedès

Es faran treballs de conservació en zones d'alt volum de trànsit d'arreu de Catalunya, com la C-58, la C-17 o l'N-II

Actualitzada 28/10/2019 a les 17:21

El Departament de Treball i Sostenibilitat ha iniciat el procés de licitació de dos contractes de conservació integral de carreteres de Barcelona, Penedès i Catalunya Central per 52,8 milions d’euros. Les vies on s’actuarà estan integrades en els àmbits zona est i zona oest de Barcelona i comprenen prop de 500 quilòmetres. Les actuacions de conservació es duran a terme en una zona amb un alt volum de trànsit, en vies com la C-58, la C-17 o la N-II, i comprendran un període de quatre anys. En concret, les tasques corresponen a actuacions de control, manteniment i reparació de ferm, senyalització, barreres de seguretat o elements de drenatge, entre d’altres.En la zona est de Barcelona s’actuarà sobre un total de 234 quilòmetres de calçada en carreteres situades al Vallès Occidental, el Vallès Oriental, el Barcelonès i el Maresme. En la zona est, es treballarà sobre un total de 261 quilòmetres en vies del Vallès Occidental, Baix Llobregat, Alt Penedès, Barcelonès i Bages.Les licitacions “refermen la voluntat del Departament de vetllar per la seguretat viària”, segons ha afirmat la conselleria en un comunicat.En concret, aquest contracte de licitació s’emmarca en el pressupost de 430 milions d’euros que el Departament de Territori i Sostenibilitat preveu destinar a la millora de la xarxa viària durant els pròxims quatre anys i se sumen als 238,6 milions que ja estan en licitació.