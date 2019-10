Reobrint Rotonda continuen tallant a Torredembarra a l'espera del subdelegat

La setmana passada es van instal·lar uns controladors de trànsit però desconeixen per a què són

Actualitzada 27/10/2019 a les 20:04

Els veïns de la urbanització altafullenca Brises del Mar, constituïts juntament amb altres afectats del Baix Gaià en la plataforma Reobrint Rotonda, van tallar ahir per 25è cop el trànsit per protestar contra la presència dels new jerseys. Ho feien sense saber res encara del subdelegat del govern espanyol a Tarragona, Joan Sabaté, qui els va prometre que a finals d’aquest mes mantindrien una trobada per exposar-los la «solució» a les seves reivindicacions.I és que fa més d’un any que Foment va decidir instal·lar uns blocs de formigó a la rotonda que uneix l’N-340 amb Torredembarra i el peatge de l’AP-7 i que dificulten la circulació de vehicles entre la costa i l’interior del Baix Gaià. Ahir, novament, entre cinquanta i seixanta persones van tallar la via de manera intermitent entre les cinc i les sis de la tarda, fet que va provocar llargues cues especialment a l’N-340.La mesura, inicialment «provisional» davant la previsió d’unes obres per una variant de l’A-7, ha esdevingut permanent ja que no es preveu cap partida econòmica que ho financiï. Les protestes –uns talls de trànsit que es van iniciar el passat mes de juny– van obtenir suport polític i és per això que el subdelegat va prometre aportar una proposta alternativa a la situació actual.«No en sabem res», diu Luis López, portaveu de Reobrint Rotonda i veí de Brises del Mar. «Potser és que amb les manifestacions dels últims dies aquest és un tema menor», es lamenta. «Continuarem fins que no treguin els blocs de formigó», afirmava. De moment no tenen intenció d’aturar-se ni d’esperar al subdelegat –ni tampoc a l’Ajuntament d’Altafulla, del qual asseguren que no ha aparegut cap representant a les protestes des del juny.Tant és així, que per aquesta setmana hi ha previstes dues convocatòries –totes dues a la mateixa franja horària, de 17 a 18 hores– el dijous 31 d’octubre i el diumenge 3 de novembre, aprofitant el pont i una major afluència de trànsit.«És insuportable», diu López, que com a veí de la urbanització més allunyada d’Altafulla –més a prop de Torredembarra que no pas del nucli del seu municipi– assegura que es troba «tancat» a la seva mateixa urbanització. Aquesta és una queixa compartida no tan sols per aquests veïns sinó també pels de municipis pròxims com la Riera de Gaià, la Nou o Vespella, entre d’altres.Producte d’aquesta manca d’informació i que no s’hagi complert –de moment– la promesa d’una reunió amb el subdelegat a finals del mes d’octubre, la plataforma va veure com la setmana passada es van instal·lar uns «medidors» de vehicles per tal de mesurar el trànsit en aquest punt de la via, a l’N-340. Tot i això, els activistes desconeixen si les dades serviran per a fer un estudi o per a altres finalitats ja que, a més, durant el cap de setmana aquests medidors van desaparèixer.