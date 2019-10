La Riuada Solidària comença a recollir propostes d'activitats benèfiques

Es programaran el cap de setmana del 23 i 24 de novembre en benefici dels damnificats per la riuada del Francolí

Actualitzada 28/10/2019 a les 12:17

La iniciativa ciutadana Riuada Solidària ha posat en marxa aquest dilluns un formulari web a través del qual organitzacions, entitats, empreses i particulars puguin proposar activitats solidàries per als damnificats de la riuada del Francolí.La bústia s’ha activat en el nou web riuadasolidaria.cat que recollirà idees per vestir la programació del 23 i 24 de novembre prevista al municipi de l'Espluga de Francolí.L’objectiu es convocar propostes d'activitat social, cultural, esportiva i festiva durant el quart cap de setmana de novembre amb finalitat recaptatòria per tal de sumar fons econòmics per ajudar les famílies i negocis afectats per les pluges torrencials del passat dimarts 22 d’octubre.La comissió organitzadora de les activitats ja s’ha posat a treballar amb la voluntat de programar un acte central amb una gran performance, un escenari de concerts, activitats esportives i artístiques, a més a més d’iniciatives pedagògiques.El cap de setmana d’activitats serà l'altra via per ajudar els damnificats, junt amb el compte bancari activat aquest cap de setmana. Mitjançant el ES57 0081 0900 8600 0294 3805 qui ho vulgui pot fer la seva aportació amb el concepte “Riuada Solidària”.Les instruccions per fer els donatius també es poden trobar al web.