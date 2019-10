La recerca dels desapareguts de la Conca se centra ara als llocs on s'han detectat indicis

Dues unitats desbrossen la llera del Francolí amb maquinària en punts de Montblanc i Vilaverd

Actualitzada 28/10/2019 a les 11:22

El dispositiu de recerca per localitzar els desapareguts per la llevantada de dimarts a la Conca de Barberà se centra ara als llocs on s’han detectat indicis. Aquest dilluns dues unitats de l’Equip de Prevenció Activa Forestal (EPAF) desbrossen, amb l’ajuda de maquinària, alguns d’aquests punts a l’entorn del Pont Vell de Montblanc i a Vilaverd. D’aquesta manera, s’atura la recerca intensiva que els darrers dies ha pentinat els 43 quilòmetres de la llera del Francolí entre l’Espluga i la desembocadura. Tot i això, s’activaran més efectius si es detecten nous indicis, segons els Bombers. Si es confirma que el cadàver de l’home trobat diumenge a la Pobla de Mafumet pertany a un dels desapareguts, encara quedaran tres persones per localitzar.Un grup de 30 bombers va trobar el cos d'un home al marge dret del riu Francolí, a la Pobla de Mafumet, sota unes canyes de riu i una mica amagat. Amb aquesta ja serien tres les morts confirmades pels aiguats, juntament amb la d'un home que anava en un vehicle a l'Espluga de Francolí i que va ser localitzat en aigües del port de Tarragona, i un altre que es va veure arrossegat per la riera a Arenys de Munt.Després d’un intens cap de setmana que ha comptat amb l’ajuda de desenes de voluntaris, en el sisè dia de recerca el dispositiu se centra en fer actuacions puntuals en aquelles zones on s’han trobat indicis. El cap de guàrdia dels Bombers farà un vol de reconeixement al llarg del matí de dilluns i, a partir d’aquí, es treballarà sobre les noves pistes que puguin sorgir.El cos també s’ha posat a disposició dels alcaldes de la zona per si, més enllà de la recerca, cal oferir algun tipus d’ajuda als pobles.