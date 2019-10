El propietari del restaurant El Molí del Mallol de Montblanc: “Tardarem dies a recuperar la normalitat”

L’establiment estima pèrdues en més de 100.000 euros

Actualitzada 28/10/2019 a les 20:49

El restaurant El Molí del Mallol de Montblanc té tota la planta de magatzem completament destrossada. Utilitzen un camió frigorífic per guardar-hi el menjar.Aquest restaurant, a tocar del Pont Vell, és un dels establiments amb més destrosses de la vila. Un pèrit ha estat aquest dilluns al local per avaluar uns danys d’una magnitud econòmica encara per quantificar. Els propietaris estimen que les pèrdues poden superar fàcilment els 100.000 euros.A l’altra banda del pont l’escenari també és desolador. Un vell antiquari ho ha perdut tot. Hi ha una quinzena de negocis i cases encara afectades, algunes de les quals inhabitables. «Va ser un miracle que no fes més mal, tardarem dies a recuperar la normalitat», explica el propietari del restaurant, Anton Tarrats, en una entrevista a l’ACN.La càmera frigorífica, el congelador, aparells de refrigeració, el generador i quadres de llum, completament destrossats.Els treballadors s’afanyen a buidar de material malmès i brutícia els 250 metres quadrats de magatzem. Es va inundar d’aigua, fang i troncs -alguns feien fins a tres metres. Malgrat tot, el restaurant ha pogut mantenir pràcticament tota la seva activitat, incloses dues celebracions de noces aquest dissabte passat.Anton Tarrats diu que els danys materials, malgrat ser molt importants, són reparables i qualifica de «miracle» que la nit del temporal cap treballador prengués mal. De fet, segons comenta, un d'ells es trobava a la zona del magatzem quan va començar a entrar l'aigua.Tarrats detalla que en qüestió de «30 segons» la força del riu va rebentar la porta d'entrada i la zona es va inundar. L'empleat, per sort, va poder pujar a temps al pis superior.L’aiguat va arrasar cases i negocis ubicats als dos extrems del pont medieval de Montblanc. A més del restaurant, hi ha altres establiments, magatzems i cases afectades.L’Arxiu Comarcal va salvar la documentació pels pèls. S’hi conserven documents de valor històric -el més antic és un pergamí de Savallà del Comtat del 1173. Les cadires de l’arxiu, que s’havien apilat a la vora del riu amb motiu de la festa de Clickània, van fer cap riu avall.