Posen en marxa un change.org per reclamar que Miami Platja s'inclogui en el nom oficial del Municipi de Mont-roig del Camp

De moment, s'han recollit un centenar de signatures

Actualitzada 27/10/2019 a les 12:43

Un usuari ha posat en marxa un Change.org per reclamar que Miami Platja vagi inclòs en el nom oficial del municipi de Mont-roig del Camp.Lluis Otro, impulsor de la iniciativa, recorda que el Pla d'Acció Municipal «contempla la participació ciutadana per canviar el nom del nostre municipi i incloure-hi Miami Platja»De moment, ha recollit un centenar de signatures i, tots aquells que desitgin donar suport a la seva iniciativa, poden fer-ho en aquest enllaç «Donada la gran transcendència, repercussió i projecció social i econòmica d'aquest canvi, us prego la vostra màxima col·laboració i suport en aquesta iniciativa», detalla l'impulsor, tot finalitzant que «les signatures que recollim seran lliurades al ajuntament, perquè abordi la composició del nom definitiu, i iniciï els tràmits oficials necessaris perquè per fi vegem reconegut el nostre nucli en el nom oficial del municipi».